Как вы считаете, какой вид экстремизма представляет наибольшую угрозу для общест??а и почему?
Обществознание
Как вы считаете, какой вид экстремизма представляет наибольшую угрозу для общест??а и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"межгосударственный (международный) и внутригосударственный экстремизм. А в рамках последнего мы можем различать, во-первых, экстремизм частных социально-политических субъектов, конфликтующих с государством в целом (его можно называть государственно-политическим экстремизмом), и, во-вторых, — экстремизм частных социально-политических субъектов, конфликтующих между собой (его можно называть частнополитическим экстремизмом). Наиболее опасны государственно-политические виды и формы экстремизма." ( с сайта http://www.ekstremizm.ru/biblioteka/knigi/item/217-vidy-i-formy-ekstremizma )
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