Как вы считаете, какой вид экстремизма представляет наибольшую угрозу для общест??а и почему?

Обществознание
Как вы считаете, какой вид экстремизма представляет наибольшую угрозу для общест??а и почему?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"межгосударственный (международный) и внутригосударственный экстремизм. А в рамках последнего мы можем различать, во-первых, экстремизм частных социально-политических субъектов, конфликтующих с государством в целом (его можно называть государственно-политическим экстремизмом), и, во-вторых, — экстремизм частных социально-политических субъектов, конфликтующих между собой (его можно называть частнополитическим экстремизмом). Наиболее опасны государственно-полити­ческие виды и формы экстремизма." ( с сайта http://www.ekstremizm.ru/biblioteka/knigi/item/217-vidy-i-formy-ekstremizma )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Що означае фразеологізм БІЛИЙ СВІТ?
Ответить
Математика
Помогите решить задачи 5,6
Ответить
Геометрия
Найдите число сторон выпуклого треугольника сумма внутренних сторон которого 4320 градусов
Ответить
Русский язык
Какая пара к слове закрывать и какая приставка?????????
Ответить
Другие предметы
При поездке в автобусе произошло столкновение с другим транспортым стредством, В?? не можете удержаться в вертикальном положении. Определите алгори...
Ответить