При поездке в автобусе произошло столкновение с другим транспортым стредством, В?? не можете удержаться в вертикальном положении. Определите алгоритм Ваших действий
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При поездке в автобусе произошло столкновение с другим транспортым стредством, В?? не можете удержаться в вертикальном положении. Определите алгоритм Ваших действий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что нужно всячески попытаться схватиться за поручень и, если получиться крепко держаться. Если же это не получится нужно перенести вес тела на бок, чтобы упасть не на спину. Попытаться закрыть голову руками, чтобы не удариться. (точного ответа не знаю)
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