Расставь знаки арифметических действий так, чтобы равенства были верными : 5 5 5 5 = 16; 7*9+12:3-2= 77.

Математика

Расставь знаки арифметических действий так, чтобы равенства были верными : 5 5 5 5 = 16; 7*9+12:3-2= 77.

Автор: Гость