Расставь знаки арифметических действий так, чтобы равенства были верными : 5 5 5 5 = 16; 7*9+12:3-2= 77.
Математика
Расставь знаки арифметических действий так, чтобы равенства были верными : 5 5 5 5 = 16; 7*9+12:3-2= 77.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55:5+5 получаем ответ 16 7х(9+(12:3-2))
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