Объясните цитату: "Good friends are like stars... You don't always see them but know they are always there" ("Хорошие друзья как звезды... Ты не всегда их видишь, но знаешь что они всегда есть").
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Объясните цитату: "Good friends are like stars... You don't always see them but know they are always there" ("Хорошие друзья как звезды... Ты не всегда их видишь, но знаешь что они всегда есть").
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Гость:
Хорошие друзья как звезды ... Вы не всегда видеть их, но знаю, что они всегда есть
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