Составьте из слогов слова. подчеркните слоги с буквами шипящих согласных звуков. ??а-ча-дай,щу-чи,да-за-ча,щад-пло-ка,ча-да,чан-ко,ник-чай,жик-ё,ща-ча,вель-ща.
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Составьте из слогов слова. подчеркните слоги с буквами шипящих согласных звуков. ??а-ча-дай,щу-чи,да-за-ча,щад-пло-ка,ча-да,чан-ко,ник-чай,жик-ё,ща-ча,вель-ща.
Ответ(ы) на вопрос:
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Чищу - щ задача - ч площадка - щ дача - ч кочан - ч чайник - ч ёжик - ж чаща - ч, щ щавель - щ
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