На какие профессии нельзя идти если у тебя сердечно и сосудистая болезнь?
Другие предметы
На какие профессии нельзя идти если у тебя сердечно и сосудистая болезнь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нельзя идти в те профессии где есть физичиская нагрузка Например: спортсмен грузчик полицейский военный и т д УДАЧИ!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расставь знаки арифметических действий так, чтобы равенства были верными : 5 5 5 5 = 16; 7*9+12:3-2= 77.
Английский язык
Геометрия
Стороны треугольника равны 1,5 см,1,5см и 1см,могут ли синусы углов в треугольнике от??оситься как 5:7:12?Срочно!!Объясните,пожалуйста!!!))
Английский язык
Объясните цитату: "Good friends are like stars... You don't always see them but know they are always there"