Помогите решить задачи 5,6

Математика
Помогите решить задачи 5,6
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№5 а) 9:3=3(с) б)  1) 36:6=6(изд/мин) - производительность рабочего 2) 6*10=60(изд) - за 10мин №6 а)1час=60мин 14*60=840(г) б) 120:2=60 - за 1мин можно сосчитать до 60 60*10=600 - за 10мин - до 600
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите число сторон выпуклого треугольника сумма внутренних сторон которого 4320 градусов
Ответить
Русский язык
Какая пара к слове закрывать и какая приставка?????????
Ответить
Другие предметы
При поездке в автобусе произошло столкновение с другим транспортым стредством, В?? не можете удержаться в вертикальном положении. Определите алгори...
Ответить
Химия
Вычислите, какая масса осадка образуется в реакции 71г сульфата натрия с раствором хлорида бария.
Ответить
Биология
Морские лилии значение в природе и в жизни человека
Ответить