Помогите решить задачи 5,6
Математика
Помогите решить задачи 5,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№5 а) 9:3=3(с) б) 1) 36:6=6(изд/мин) - производительность рабочего 2) 6*10=60(изд) - за 10мин №6 а)1час=60мин 14*60=840(г) б) 120:2=60 - за 1мин можно сосчитать до 60 60*10=600 - за 10мин - до 600
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