Пожалуйста помогите пословицы и поговорки из Капитанской дочке из 3-4 главы

Литература
Пожалуйста помогите пословицы и поговорки из Капитанской дочке из 3-4 главы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На грех мастера нет (Василиса Егоровна) Стерпится, слюбится(Василиса Егоровна) Лошади чужие,хомут не свой,погоняй не стой(ямщик) Зашел к куме,да засел в тюрьме(Савельич)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На прямой отмечено 20 точек так что расстояние между любыми соседними точками равно 4 сантиметров какое расстояние между крайними точками.рисунок
Ответить
Математика
Какие числа называются целыми? πωμωγιτε
Ответить
Литература
Эволюция образа татьяны в романе евгений онегин
Ответить
Английский язык
Поманите пожалусто сделать упражнение №2
Ответить
Математика
Набираем баллы 2×2 набираеем
Ответить