Пожалуйста помогите пословицы и поговорки из Капитанской дочке из 3-4 главы

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На грех мастера нет (Василиса Егоровна) Стерпится, слюбится(Василиса Егоровна) Лошади чужие,хомут не свой,погоняй не стой(ямщик) Зашел к куме,да засел в тюрьме(Савельич)