Преобразуйте выражение в тождественно равное,используя распределительное свойс??во умножения а) 0,8(11X+10y-2) б)(20-12а+4b)1,5 в)-7(0,5m-1,2n+1) Г) (-2,2-m+1,5n)(-6)

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Распределительное свойство: (a+b)c=ac+bc, тоже самое с разностью а) 0,8(11x+10y-2)=0,8*11x+0,8*10y-0,8*2=8,8x+8y-1,6 б) (20-12a+4b)1,5 = 1,5*20-1,5*12a+1,5*4b = 30-18a+6b в) -7(0,5m-1,2n+1) = -7*0,5m+7*1,2n-7*1 = -3,5m+8,4n-7 г) (-2,2-m+1,5n)(-6) = 6*2,2 +6m-6*1,5n = 13,2+6m-9n