Переведите предложения на русский язык.определите в каждом из них видо-временную форму и залог глагола-сказуемого. 1. When much had been done in the study of ecology by our institute it became an important scientific center. ...
Английский язык
Переведите предложения на русский язык.определите в каждом из них видо-временную форму и залог глагола-сказуемого. 1. When much had been done in the study of ecology by our institute it became an important scientific center. 2 A curriculum of the new type of secondary school is offered by the Ministry of Education 3 The research of planets will be developed with the help of cosmic apparatus. 4. This material is unaffected by solar radiation.
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