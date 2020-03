Переведите предложения на русский язык.определите в каждом из них видо-временную форму и залог глагола-сказуемого. 1. When much had been done in the study of ecology by our institute it became an important scientific center. ...

Английский язык

Переведите предложения на русский язык.определите в каждом из них видо-временную форму и залог глагола-сказуемого. 1. When much had been done in the study of ecology by our institute it became an important scientific center. 2 A curriculum of the new type of secondary school is offered by the Ministry of Education 3 The research of planets will be developed with the help of cosmic apparatus. 4. This material is unaffected by solar radiation.

