Переведите предложения, содержащие it, that, one на русский язык. 1. It seemed that he works a lot. 2.One cannot translate such an article without a dictionary in the first year. 3.That higher education in this country is ac...
Английский язык
Переведите предложения, содержащие it, that, one на русский язык. 1. It seemed that he works a lot. 2.One cannot translate such an article without a dictionary in the first year. 3.That higher education in this country is accessible to all is known to everybody.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Казалось, что он много работает. 2) Нельзя переводить такие статьи без словаря в первый год. 3) Что высшее образование в этой стране доступно все про него все знают
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