В копилке было 82 рубля пятирублёвыми и двухрублёвыми монетами. Всего монет 26. Сколько было двух- и пятирублёвых монет

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В копилке было 82 рубля пятирублёвыми и двухрублёвыми монетами. Всего монет 26. Сколько было двух- и пятирублёвых монет

Автор: Гость