В копилке было 82 рубля пятирублёвыми и двухрублёвыми монетами. Всего монет 26. Сколько было двух- и пятирублёвых монет
Алгебра
В копилке было 82 рубля пятирублёвыми и двухрублёвыми монетами. Всего монет 26. Сколько было двух- и пятирублёвых монет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение Пусть х - количество пятирублевых монет. Тогда двухрублевых (26- х). Сумма денег в копилке 5*х+2*(26-х)=82 5х+52-2х=82 3х=30 х=10. 26-10=16 Ответ: в копилке было 10 пятирублевых и 16 двухрублевых монет.
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