ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ! 5X2+22X-15 в корне=0

Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ! 5X2+22X-15 в корне=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это дискриминант: D=b^2-4ac  D=22^2-4*5*(-15)=784 x1=  -22-  корень из 784/ 2*5(дробью). x1= -22-28/10(дробью) x1=-50/10=-5 x2=-22 + корень из 784/2*5(дробью) x2=-22+28/10 x2=6/10 x2=3/5(три пятых,дробью). Надеюсь понял(поняла),рад помочь.
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