U1=3,5B J1=0,28A U2=220B P2=60BT Н/Н R1-? P1-? J2-? R2-?
Физика
U1=3,5B J1=0,28A U2=220B P2=60BT Н/Н R1-? P1-? J2-? R2-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R1=U1/I1=3.5/0.28 =12.5 Ом P1=U1*I1=3.5*0.28=0.98 Вт R2=U2^2/P2=220^2/60=806.6 Ом I2=U2/R2=220/806.6=0.27 A
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