Гидриды металлов легче всего образуют

Химия
Гидриды металлов легче всего образуют
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Автор: Гость
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Гость:
Гидриды образуют щелочные и щелочноземельные металлы
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