Гидриды металлов легче всего образуют
Химия
Гидриды металлов легче всего образуют
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гидриды образуют щелочные и щелочноземельные металлы
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