Выполните сложения 10 дробь 5 делённое на 6 + 2 дробь 7 деланное на 18

Алгебра
Выполните сложения 10 дробь 5 делённое на 6 + 2 дробь 7 деланное на 18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65/6+43/18= 195+43/18=238/18=13 дробь 2 деленная на 9
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