Помогите плиз! Округлите число 1379.005 до сотен Укажите пару чисел, которые при округлении до сотых будут равны 13,18. 1)13,17 и 13,185 2) 13,1712 и 13,180 3) 13,1709 и 13,189 4) 13,1768 и 13,1805

Математика

Помогите плиз! Округлите число 1379.005 до сотен Укажите пару чисел, которые при округлении до сотых будут равны 13,18. 1)13,17 и 13,185 2) 13,1712 и 13,180 3) 13,1709 и 13,189 4) 13,1768 и 13,1805

Автор: Гость