Помогите плиз! Округлите число 1379.005 до сотен Укажите пару чисел, которые при округлении до сотых будут равны 13,18. 1)13,17 и 13,185 2) 13,1712 и 13,180 3) 13,1709 и 13,189 4) 13,1768 и 13,1805
Математика
Помогите плиз! Округлите число 1379.005 до сотен Укажите пару чисел, которые при округлении до сотых будут равны 13,18. 1)13,17 и 13,185 2) 13,1712 и 13,180 3) 13,1709 и 13,189 4) 13,1768 и 13,1805
Ответ(ы) на вопрос:
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В первом: 1379.005 = 1379.01 Во втором: 4
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