Цепочка порнврашений: Algt;Al2 O3gt;Al2(So4)3gt;Al(OH)3gt;Al2 O3gt;K2AlO2

Химия
Цепочка порнврашений: Algt;Al2 O3gt;Al2(So4)3gt;Al(OH)3gt;Al2 O3gt;K2AlO2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4AL + 3O2 = 2Al2O3 2)  Al2O3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2O3) Al2(SO4)3 + 6NaOH = 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 4)  2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O 5)  Al2O3 + K2O = 2K2AlO2
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