Антоніми до слів Глибокий, Пом'ятий
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Антоніми до слів Глибокий, Пом'ятий
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Глибокий- мілкий Пом ятий - відпрасований
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