прямоугольник стороны которого равны 18 см и 11 см разделили на три равные части Чему равен периметр одной случившейся части

Математика

прямоугольник стороны которого равны 18 см и 11 см разделили на три равные части Чему равен периметр одной случившейся части

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