Доклад применение векторной графики в искусстве

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Доклад применение векторной графики в искусстве
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Гость:
Изучение программы векторной графики Corel Draw, которая позволяет создавать и редактировать профессиональные векторные изображения. Общие сведения о пакете программ Corel Draw. Запуск программы. Описание панели инструментов. Работа с текстом и цветом.
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