Слониха в 4 раза тяжелее слонёнка а вместе их масса равна 7 т 500 кг.Какая масса слонёнка?

Математика
Слониха в 4 раза тяжелее слонёнка а вместе их масса равна 7 т 500 кг.Какая масса слонёнка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - масса слоненка , а 4x - масса слонихи; (7 т 500 кг=7.500 кг) 4x+x=7.500 5x=7.500 x=1.500 1.500 кг (или 1 т 500 кг) весит слонёнок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Биология почему рыбы делалятся на два класса
Ответить
Физика
Почему горячий керосин нельзя тушит. Водой
Ответить
Алгебра
Помогите плиз,очень нужно
Ответить
Биология
1. Осмотрите голову ящерицы. Найдите глаза, ноздри, слуховые отверстия. Отыщите при помощи лупы теменной глаз в верхней части головы. 2. Напишите...
Ответить
Физика
Подъемник элеватора массой 1 т начинает подниматься с ускорением 2 м/с^2 Чему равна работу, совершаемая за первые 5 секунд подъема?
Ответить