Слониха в 4 раза тяжелее слонёнка а вместе их масса равна 7 т 500 кг.Какая масса слонёнка?
Математика
Слониха в 4 раза тяжелее слонёнка а вместе их масса равна 7 т 500 кг.Какая масса слонёнка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - масса слоненка , а 4x - масса слонихи; (7 т 500 кг=7.500 кг) 4x+x=7.500 5x=7.500 x=1.500 1.500 кг (или 1 т 500 кг) весит слонёнок
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