Слониха в 4 раза тяжелее слонёнка а вместе их масса равна 7 т 500 кг.Какая масса слонёнка?

Математика

Слониха в 4 раза тяжелее слонёнка а вместе их масса равна 7 т 500 кг.Какая масса слонёнка?

Автор: Гость