1. Осмотрите голову ящерицы. Найдите глаза, ноздри, слуховые отверстия. Отыщите при помощи лупы теменной глаз в верхней части головы. 2. Напишите, какие особенности строения ящерицы указывают на то, что это животное-обитатель ...
Биология
1. Осмотрите голову ящерицы. Найдите глаза, ноздри, слуховые отверстия. Отыщите при помощи лупы теменной глаз в верхней части головы. 2. Напишите, какие особенности строения ящерицы указывают на то, что это животное-обитатель суши.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 . 1)в отличии от земноводных их кожа сухая и покрыта роговыми чешуйками. 2) чтобы им было легче передвигаться по суше у них появляются на концах пальцев роговые когти. 3)пресмыкающиеся дышат только лёгкими .
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