1. Осмотрите голову ящерицы. Найдите глаза, ноздри, слуховые отверстия. Отыщите при помощи лупы теменной глаз в верхней части головы. 2. Напишите, какие особенности строения ящерицы указывают на то, что это животное-обитатель ...

Гость: Гость:

2 . 1)в отличии от земноводных их кожа сухая и покрыта роговыми чешуйками. 2) чтобы им было легче передвигаться по суше у них появляются на концах пальцев роговые когти. 3)пресмыкающиеся дышат только лёгкими .