Какое управление было в древнейшем Риме ?

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Управление в Риме было такое: Первый царь Древнего Рима Ромул, а последний царь Тарквиний. Тарквиний был очень жестокий царь. Римляни завоевали 12 народов. Народная Магистратура делилась на 3 группы : 1)Курия (родовые вопрсы) 2) Цениуриат (знатные) 3) Триба (первый союз племен.