Какое управление было в древнейшем Риме ?

История
Какое управление было в древнейшем Риме ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Управление в Риме было такое: Первый царь Древнего Рима Ромул, а последний царь Тарквиний. Тарквиний был очень жестокий царь. Римляни завоевали 12 народов. Народная Магистратура делилась на 3 группы : 1)Курия (родовые вопрсы) 2) Цениуриат (знатные) 3) Триба (первый союз племен.
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