-6,2 * 3,4 решение зарание спасибо

Математика
-6,2 * 3,4 решение зарание спасибо
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Гость:
 ответ будет таким    -21,08
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