Почему магнитная стрелка ,расположенная рядом с проводником,меняет свою ориентацию ,если по нему пропустить электрический ток?
Физика
Почему магнитная стрелка ,расположенная рядом с проводником,меняет свою ориентацию ,если по нему пропустить электрический ток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что электрический ток - движение электрических частиц, а магнитное поле образуется вокруг движущихся электрических зарядов. Вот и объяснение смены расположения магнитной стрелки.
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