Почему магнитная стрелка ,расположенная рядом с проводником,меняет свою ориентацию ,если по нему пропустить электрический ток?

Физика

Почему магнитная стрелка ,расположенная рядом с проводником,меняет свою ориентацию ,если по нему пропустить электрический ток?

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