Почему магнитная стрелка ,расположенная рядом с проводником,меняет свою ориентацию ,если по нему пропустить электрический ток?

Физика
Почему магнитная стрелка ,расположенная рядом с проводником,меняет свою ориентацию ,если по нему пропустить электрический ток?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что электрический ток - движение электрических частиц, а магнитное поле образуется вокруг движущихся электрических зарядов. Вот и объяснение смены расположения магнитной стрелки. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
×+2×=21,42 уравнения плиззз помогите
Ответить
Литература
Помогите плиз!! составить мини соченение на тему Кист виновин в смерте Рода? четыр??адцать футов
Ответить
Русский язык
Знаменитые города названные вчесть героев.
Ответить
Математика
-6,2 * 3,4 решение зарание спасибо
Ответить
Окружающий мир
Способ развития мышц и костей первая буквва с
Ответить