Помогите плиз!! составить мини соченение на тему Кист виновин в смерте Рода? четыр??адцать футов

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Сюжет "Четырнадцати фунтов" довольно прост: двое друзей оказываются в смертельно опасной ситуации - их путь преграждает широкая расселина, которую можно преодолеть только опасным прыжком. Один герой прыгает и преодолевает это препятствие, а другому не везет - он не допрыгивает, но успевает схватиться за край скалы. Теперь Рода поддерживает лишь рука друга, он висит над пропастью. Из новеллы также известно, что между друзьями стоит и другая проблема - любовь к одной девушке. Оба героя оказываются в безвыходном положении, в любом случае оба погибнут. Тогда Род принимает решение - он вонзает кинжал в руку Киста и погибает, в то время, как его друг остается в живых. Род думает о том, что любимая девушка выберет того, кто остался жить. Сюжетом, в котором изображена экстремальная ситуация, Грин желает раскрыть личности Рода и Киста. Писатель приводит читателей к оценке поступка Рода и оценке того, как поступил в конечном итоге Кист. Мы видим, что эта ситуация сделала Киста более честным, как и перед самим собой, так и перед другими людьми. Он не может соврать Кэт о том, что произошло, потому что не хочет добиться ее сердца обманом. Кист чувствует, что таким образом он предаст своего погибшего друга. Наглядным образом Александр Грин раскрывает сложность и противоречивость человеческой натуры, человек не может быть однозначно хорошим или плохим, он может совершать разные поступки. Но важно усвоить то, что человеку свойственно расти и преобразовываться, становиться сильнее и ответственнее. И соперничество за любимую девушку на самом деле является соперничеством за благородство. Становится понятным и название рассказа - четырнадцать фунтов не просто изменили жизнь двух друзей, четырнадцать фунтов стали настоящим испытанием для двух человеческих сердец, и в особенности - для Киста, который выжил. Грин описывает грань между двумя судьбами, раскрывая сильные и слабые стороны характеров двух главных героев. рада была помочь!)ъ