Знаменитые города названные вчесть героев.

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Посёлок Ерофей Павлович в Амурской области и город Хабаровск - в честь Ерофея Павловича Хабарова (русский исследователь, путешественник и предприниматель, 1603-1671). Город Игарка Красноярского края - по имени местного рыбака Егора Ширяева, имя которого местные жители превратили из «Егорки» в «Игарку» .