Подъемник элеватора массой 1 т начинает подниматься с ускорением 2 м/с^2 Чему равна работу, совершаемая за первые 5 секунд подъема?
Физика
Подъемник элеватора массой 1 т начинает подниматься с ускорением 2 м/с^2 Чему равна работу, совершаемая за первые 5 секунд подъема?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде так со скоростью неуверен. A=F*S F=mg S=V*T F=1000*10 F=10КН Вот дальше сам.
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