Почему горячий керосин нельзя тушит. Водой

Физика
Почему горячий керосин нельзя тушит. Водой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Керосин легче воды и поэтому если начать его тушить водой, то он продолжит гореть на её поверхности.
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