Биология почему рыбы делалятся на два класса

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Видов рыб на самом деле великое множество, но все упрощается, если разделить их на два основных класса: морских и речных. Это простое разделение мы и положили в основание нашей статьи. Вы узнаете, какие есть рыбы морские и речные (пресноводные). Но перед этим пару слов о том, почему рыбы делятся именно так. Все дело в воде, в которой те или иные виды рыб могут жить. Конечно, существуют и семейства рыб, например, окуневые, тресковые, лососевые и т.д., но, как известно, морская вода соленая, а речная вода и вода в озерах — пресная: поэтому и такая классификация рыб вполне оправданна. Теперь остановимся подробнее на некоторых видах речных рыб, которые наиболее распространены в наших водоемах. Какие есть рыбы речные Среди речных рыб наиболее популярными видами считаются такие, как язь, ёрш, форель, карась, лещ, осётр, налим, линь, уклейка, окунь, щука, плотва, сазан, судак, сом, стерлядь, угорь, голавль, густера и некоторые другие. Теперь расскажем подробнее о некоторых из этих видов. Язь Это одна из самых распространенных видов рыб на территории России. Язь любит глубокие проточные водоемы — реки, протоки а также ручьи, если они, конечно, достаточно глубоки. Это очень красивая рыба с серебристой, отливающей золотом чешуей и с темно-синей спиной. Плавники же обычно имеют красноватый оттенок. Весит взрослый язь обычно более килограмма, а некоторые экземпляры и вовсе достигают веса в 5-6, а то и 7 кг. На нерест идет в апреле-мае большими стаями. Питается водной растительностью, а также моллюсками. Ёрш Вот мы и добрались до первого речного хищника. Не слишком большой (обычно около 10-12 см в длину) ёрш представляет собой рыбу с крупными фиолетового оттенка глазами, со светлым желтоватого оттенка брюшком и боками и с серо-зеленой спиной. Любят ерши практические любые пресноводные водоемы, избегают они только мест с сильным течением и густо заросших водной растительностью. Ёрш идеально чувствует себя в глубокой и холодной воде. Питается ёрш другими рыбами и мальками рыб. На нерест идет обычно в середине весны по достижении 2-3 лет. Живут ерши стаями и не слишком любят менять «место жительства». Форель Эта рыба — настоящее украшение водоемов европейской части России. Достаточно разная по основному оттенку форель легко узнаваема по своей форме и по крапинкам (белого, черного и красного цветов), покрывающим тело рыбы. Что касается основного цвета, то он тем темнее, чем глубже водоем, в котором водится форель. Форель — рыба по преимуществу донная, питающаяся мелкой речной живностью — моллюсками, червями, личинками и насекомыми. Однако при возникновении препятствий в водоеме эта рыба может их легко преодолевать, поскольку способна выпрыгивать из воды на расстояние до 1 метра. Нерестится форель в конце осени, а количество отложенных одной самкой икринок может достигать пяти тысяч. Средняя длина форели составляет примерно 30-50 см, а вес — от 500 г до килограмма. Карась Эта рыба встречается как в проточных водоемах, так и в прудах, в которых есть илистое дно. Карась бывает двух основных видов: серебряный и золотой (точнее — красновато-желтый), причем последний крупнее. Питается карась тем же самым, что и форель, а именно — мелкой речной живностью. Нерестится весной. Это довольно теплолюбивая рыба, которая, тем не менее, обитает практически в каждом водоеме. Средняя длина карасей составляет около 15 см, однако встречаются и экземпляры 30 и более см весом более 1 кг. Лещ Эта рыба имеет очень широкое и плоское тело и небольшую голову с очень подвижными губами, которые лещ умеет вытягивать в трубочку, за счет чего ловко собирает со дна всевозможную пищу. По размерам лещ гораздо крупнее карася. Взрослые особи могут достигать 50 см в длину и веса до 4-5 кг. Лещ — рыба глубоководная и достаточно осторожная, поэтому поймать его непросто. Встречается почти во всех российских реках, однако предпочитает более теплую воду. Самки леща могут откладывать по 300-400 тысяч (!) икринок. Кстати, самки на порядок крупнее самцов, но последние обладают более ярким окрасом. Окунь Окунь — один из самых распространенных видов рыб на территории России. Узнать окуня нетрудно: выпученные глаза, темно-зеленая горбатая спина с зеленовато-желтыми боками и желтоватым брюхом. Средняя длина взрослого окуня-горбача составляет примерно полметра, а вес — около 2 кг. Более мелкий речной окунь-травяник весит всего лишь около 150 г, а в длину составляет порядка 10-12 см. Питается окунь, как и любой хищник, живым кормом — личинками, насекомыми, мотылем, мальками. Нерестятся окуни стаями в мае. Щука Настала пора поговорить, пожалуй, о самом грозном речном хищнике. Начнем с того, что уже маленькая щука как можно раньше старается покинуть «родительский дом» и начинает жить отдельной жизнью. В зависимости от типа водоема вес щуки может колебаться от 1 кг до 10 и более кг.