Расставьте в предложениях, где необходимо, запятые. В скобках в конце каждого предложения выпишите союз и укажите сочинительный он или подчинительный. На пригорках появились первые проталины так как солнце пригревает все силь...

Русский язык

Расставьте в предложениях, где необходимо, запятые. В скобках в конце каждого предложения выпишите союз и укажите сочинительный он или подчинительный. На пригорках появились первые проталины так как солнце пригревает все сильнее. () Месяц светил с высокого неба и в степи видна была каждая травинка. () Дверь хлопала и открывалась снова. () Пока я производил наблюдения мои спутники протоптали дорогу на перевал. () Котлованы очень опасны для заселения потому что во время дождей они затопляются водой. () Великий человек лишь громок на делах и думает свою он крепко думу без шуму. () Мне приходилось ночевать в стогах в октябре когда трава на рассвете покрывается инеем. () Пока мать накрывала на стол отец сходил с нами вместе к морю. ()

Автор: Гость