Расставьте в предложениях, где необходимо, запятые. В скобках в конце каждого предложения выпишите союз и укажите сочинительный он или подчинительный. На пригорках появились первые проталины так как солнце пригревает все силь...
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Расставьте в предложениях, где необходимо, запятые. В скобках в конце каждого предложения выпишите союз и укажите сочинительный он или подчинительный. На пригорках появились первые проталины так как солнце пригревает все сильнее. () Месяц светил с высокого неба и в степи видна была каждая травинка. () Дверь хлопала и открывалась снова. () Пока я производил наблюдения мои спутники протоптали дорогу на перевал. () Котлованы очень опасны для заселения потому что во время дождей они затопляются водой. () Великий человек лишь громок на делах и думает свою он крепко думу без шуму. () Мне приходилось ночевать в стогах в октябре когда трава на рассвете покрывается инеем. () Пока мать накрывала на стол отец сходил с нами вместе к морю. ()
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На пригорках появились первые проталины,так как солнце пригревает всё сильнее. Месяц светил с высокого неба,и в степи видна была каждая тропинка. Дверь хлопала и открывалась снова. Пока я производил наблюдения,мои спутники протоптали дорогу на перевал. Котлованы очень опасны для заселения ,потому что во время дождей они затопляются водой. Великий человек лишь громок на делах,и думает свою он крепко думу без шуму. Мне приходилось ночевать в стогах в октябре,когда трава на рассвете покрывается инеем. Пока мать накрывала на стол,отец сходил с нами вместе к морю.
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