Узнай есть ли в словах названиях признаков непроизносимые согласные звуки .Подбе??и и запиши проверочные слова. хрус?нувший домишки тес?ные поля доблес?ный л?док окрес?ные б?ец Какое слово-название признака ты потерял , ...
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Узнай есть ли в словах названиях признаков непроизносимые согласные звуки .Подбе??и и запиши проверочные слова. хрус?нувший домишки тес?ные поля доблес?ный л?док окрес?ные б?ец Какое слово-название признака ты потерял , изменяя его? Подчеркни это слово. К названиям признаков найди подходящее по смыслу названия предметов, соедини словп линией и вставь буквы. Найди слово-название предмета по его характеристике: 2 сл.,5 зв.,4 б.
Ответ(ы) на вопрос:
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Хрустнувшие домишки- хруст Тесные поля-тесно,тесен Доблестный ледок-доблесть,лёд Окрестный боец- окрестность,бой Слово боец
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