6 целых 1/4 - 3 целых 2/5 4 целых 1/6 - 1 целых 2/3 2 целых 2/7 - 1 целых 2/3
Математика
6 целых 1/4 - 3 целых 2/5 4 целых 1/6 - 1 целых 2/3 2 целых 2/7 - 1 целых 2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В ПЕРВОМ 1,5 В ОСТАЛЬНЫХ НЕ ПОЙМУ
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