Что было итогом Гражданской войны? 1) укрепление частной собственности 2) утвержд??ние многопартийности 3)установление власти большевиков по всей стране 4) заключение демократического мира без аннексий и контрибуций

История

Что было итогом Гражданской войны? 1) укрепление частной собственности 2) утвержд??ние многопартийности 3)установление власти большевиков по всей стране 4) заключение демократического мира без аннексий и контрибуций

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