А5. Почему в 1943 г. в ходе Великой Отечественной вой¬ны произошел коренной перелом? 1) на фронт были отправлены все заключенные ГУЛАГа 2) промышленность СССР перестроилась на военный лад 3) союзники открыли второй фронт 4) Япо...
История
А5. Почему в 1943 г. в ходе Великой Отечественной вой¬ны произошел коренной перелом? 1) на фронт были отправлены все заключенные ГУЛАГа 2) промышленность СССР перестроилась на военный лад 3) союзники открыли второй фронт 4) Япония вышла из войны
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