Сходство и отличие Киевского княжества, Галетско волынского княжества, Новгородской земли и Владимиро суздальского княжества??? Помогите срочно!!!!!

История
Сходство и отличие Киевского княжества, Галетско волынского княжества, Новгородской земли и Владимиро суздальского княжества??? Помогите срочно!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В-с вся власть сосредоточена в руках у князя. Г-в князь и бояре. Н -республеканская форма правления
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