Помогите пожалуйста перевести. Заранее спасибо. Die Urmenschen machten die Erfahrung , dass man verschiedene Laute erzeuge kann . Sie klatschten in die Hände oder trommelten sich gegen die Brust und das waren verschiedene Klan...

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Первобытные люди на своём опыте убедились,что можно производить различные звуки. Они хлопали в ладоши или барабанили себе по груди и это были различающиеся звуки. Из способности производить разные звуки появились особые обычаи. Барабанящие звуки служили сигналом. С помощью него можно было созвать людей со всей округи и призвать на помощь. И сегодня туземцы Средней Африки владеют "барабанящим языком". Несомненно,барабан был первым музыкальном инструментом. С помощью них они также пробовали заклинать демонов,которые,как они считали,есть повсюду. Барабан должен был также призвать божескую удачу. Но в начале барабан служил больше в качестве сигнального инструмента. Примером настоящих музыкальных звуков людям подала птица. Пению кукушки,песне соловья или самой музыкальной птички -- чёрного дрозда -- люди подражали. И это был первый шаг вперёд к созданию первой песни. Когда люди разговаривали со своими богами или на праздниках,то делали это не так,как в повседневной жизни. Они говорили торжественными голосами и придавали им различную длительность. Так появились первые мелодии. Они уже были на пути к песням. На богослужениях в барабан били руками,одновременно пели и двигались в так. Так появился танец.