Помогите пожалуйста перевести. Заранее спасибо. Die Urmenschen machten die Erfahrung , dass man verschiedene Laute erzeuge kann . Sie klatschten in die Hände oder trommelten sich gegen die Brust und das waren verschiedene Klan...
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Помогите пожалуйста перевести. Заранее спасибо. Die Urmenschen machten die Erfahrung , dass man verschiedene Laute erzeuge kann . Sie klatschten in die Hände oder trommelten sich gegen die Brust und das waren verschiedene Klange . Aus der Möglichkeit , Klang zu erzeugen , entstanden besondere Bräuche . Die getrommelten Klänge dienten als Signale . Mit ihnen konnte man die Menschen von viele Seiten her zusammenrufen und zum Kampf ermuntern . Noch heute besitzen die Eingeborenen in Mittelafrika eine eigene Trommelsprache . Die Trommel ist sicher das erste Musikinstrument gewesen . Mit ihr versuchten sie auch die Damonen , die , wie , sie meinten , sie überall umgaben , zu beschwören . Die Trommel sollte auch den Segen der Götter herbeirufen . Aber die Trommel diente anfangs mehr als ein Signalinstrument.Ein Beispiel für richtige musikalische Töne gaben den Menschen die Vögel. Den Ruf des Kuckucks, die Lieder der Nachtigall oder des musikalischsten Vogels - der Amsel - ahmten die Menschen nach. Und so kamen sie einen Schritt näher zu den ersten Lieder.Wenn die Menschen zu ihren Göttern oder bei Festen sprachen, konnten sie nicht so wie Alltag reden. Sie sprachen mit gehobener Stimme und gaben den Lauten verschiedene Dauer. So fanden sie die ersten Melodien. Da waren sie schon auf dem Weg zum Singen. Bei Gottesdiensten wurden die Trommeln mit der Hand geschlagen. es wurde dazu gesungen und die Menschen bewegten sich im Takt. So entstand auch der Tanz.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первобытные люди на своём опыте убедились,что можно производить различные звуки. Они хлопали в ладоши или барабанили себе по груди и это были различающиеся звуки. Из способности производить разные звуки появились особые обычаи. Барабанящие звуки служили сигналом. С помощью него можно было созвать людей со всей округи и призвать на помощь. И сегодня туземцы Средней Африки владеют "барабанящим языком". Несомненно,барабан был первым музыкальном инструментом. С помощью них они также пробовали заклинать демонов,которые,как они считали,есть повсюду. Барабан должен был также призвать божескую удачу. Но в начале барабан служил больше в качестве сигнального инструмента. Примером настоящих музыкальных звуков людям подала птица. Пению кукушки,песне соловья или самой музыкальной птички -- чёрного дрозда -- люди подражали. И это был первый шаг вперёд к созданию первой песни. Когда люди разговаривали со своими богами или на праздниках,то делали это не так,как в повседневной жизни. Они говорили торжественными голосами и придавали им различную длительность. Так появились первые мелодии. Они уже были на пути к песням. На богослужениях в барабан били руками,одновременно пели и двигались в так. Так появился танец.
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