Кто автор !!!!!!!!!!!!!! Я б навеки забыл кабаки И стихи бы писать забросил. Только б тонко касаться руки И волос твоих цветом в осень. Я б навеки пошел за тобой Хоть в свои, хоть в чужие дали... В первый раз я запе...

Литература
Кто автор !!!!!!!!!!!!!! Я б навеки забыл кабаки И стихи бы писать забросил. Только б тонко касаться руки И волос твоих цветом в осень. Я б навеки пошел за тобой Хоть в свои, хоть в чужие дали... В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сергей Александрович ЕСЕНИН
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