Как разобрать предложение по составу медведь,белочка , клест и дятел любят вкусны?? и питательные еловые семена
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Как разобрать предложение по составу медведь,белочка , клест и дятел любят вкусны?? и питательные еловые семена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медведь ,белочка , -------------- --------------- клёст и дятел любят -------- -------- ---------- вкусные и --------- питательные еловые семена -----------
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