Как разобрать предложение по составу медведь,белочка , клест и дятел любят вкусны?? и питательные еловые семена

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Как разобрать предложение по составу медведь,белочка , клест и дятел любят вкусны?? и питательные еловые семена

Автор: Гость