Как найти среднюю скорость автомобилей? Например: Первый автомобиль ехал со скоростью 65 км/ч, второй 75 км/ч, а третий 85км/ч?

Математика
Как найти среднюю скорость автомобилей? Например: Первый автомобиль ехал со скоростью 65 км/ч, второй 75 км/ч, а третий 85км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если  хочешь найти среднее чего то то надо сложить все числа в этом случае сложим все скорости 65+75+85=225 а потом разделим  на то число  сколько сложили в этом случае это 3 .   а теперь     225 :3=75 км в час  средняя скорость автомобилей
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