В наследство от Ивана Калиты князья получили:_______________
История
В наследство от Ивана Калиты князья получили:_______________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Власть и шапку мономаха
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