Дорисуй схему 36 9 3 участнику игры раздали 36 фишек по 9 кождому .Участники разложили свои фишки по кучкам -по 3 фишки в кучке.

Математика
Дорисуй схему 36 9 3 участнику игры раздали 36 фишек по 9 кождому .Участники разложили свои фишки по кучкам -по 3 фишки в кучке.
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