Дорисуй схему 36 9 3 участнику игры раздали 36 фишек по 9 кождому .Участники разложили свои фишки по кучкам -по 3 фишки в кучке.

Математика

Дорисуй схему 36 9 3 участнику игры раздали 36 фишек по 9 кождому .Участники разложили свои фишки по кучкам -по 3 фишки в кучке.

Автор: Гость