История (типо это я) о кошке

Гость: Гость:

Мою кошку зовут Мурка. Она очень добрая, хорошая и милая. Как-то раз я ушла в магазин, и оставила ее дома, играть с мячиком. А когда я пришла дома царил беспорядок, все было разбросано: нитки из клубка валялись повсюду, еда на столе была покусана, а молоко было разлито около холодильника. я поругала Мурку и все убрала. Мурка больше так не поступает. Она хорошая кошка.