История (типо это я) о кошке
Литература
История (типо это я) о кошке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мою кошку зовут Мурка. Она очень добрая, хорошая и милая. Как-то раз я ушла в магазин, и оставила ее дома, играть с мячиком. А когда я пришла дома царил беспорядок, все было разбросано: нитки из клубка валялись повсюду, еда на столе была покусана, а молоко было разлито около холодильника. я поругала Мурку и все убрала. Мурка больше так не поступает. Она хорошая кошка.
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