В саду поспела малина. мама послала детей собирать ягоды. дочки набрали полные лукошки сладкой малины.ну и помощницы. поставить ударение и подчеркнуть мягкие согласные.

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В саду поспела малина. мама послала детей собирать ягоды. дочки набрали полные лукошки сладкой малины.ну и помощницы. поставить ударение и подчеркнуть мягкие согласные.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 В садУ поспЕла малИна. мАма послАла детЕй собирАть Ягоды.дОчки набрАли пОлные лукОшки слАдкой малИны. Ну и помОщницы. Мягкие согласные: пе, ли, де,те,би,ки,ли,ки,ли,ни.
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