Допоможіть будь ласка дуже треба 1). 24,5% усіх цукерок, куплених для подарунків, становив ірис 23/40 - шоколадні цукерки , решта карамель. Яка ймовірність того, що навмання взята цукерка виявиться карамеллю? 2). Є два шматки...
Алгебра
Допоможіть будь ласка дуже треба 1). 24,5% усіх цукерок, куплених для подарунків, становив ірис 23/40 - шоколадні цукерки , решта карамель. Яка ймовірність того, що навмання взята цукерка виявиться карамеллю? 2). Є два шматки сплавів міді. Відсотковий уміст міді в першому шматку на 40 % менший , ніж у другому. Після того як їх сплавили разом , одержали сплав , який містить 36% міді. Визначте відсотковий уміст міді в першому та другому шматках , якщо відомо , що міді в першому шматку було 6 кг , а в другому - 12 кг.
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Гость:
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