Переведите текст. Дам много баллов. Помогите пожалуйста.

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они пришли в магазин Тигра. Там было много футболок и шорт. "Доброе утро, Тигр "- сказал папа Слон "Доброе утро, мистер Слон" - сказал Тигр " У вас есть футболки и шорты для для моего слоненка?" - спросил папа Слон " У нас очень маленькие футболки и шорты. Но подождите немного и мои тигрята сделают ему большую футболку и шорты" - ответил Тигр. Тигрята сделали милую, новую, голубую футболку и белые шорты для слоненка. Тогда папа Слон надел их на слоненка. слоненок был очень счастлив и сказал " Мне нравятся мои новые желтые носки, голубая футболка и белые шорты. Спасибо, папа. Теперь я могу играть в футбол! И я буду играть очень хорошо!!
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