Переведите текст ПОЖАЛУЙСТА☔ срочно!!!!!

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Секвойя. Секвойя родился в период с 1760 -1776 гг. в деревне Чероки, штат Теннесси. Его мать была из индейского племени, отец - англичанином. В детстве Секвойя ушиб ногу так, что не мог нормально передвигаться. Поэтому его прозвали "Секвойя", что в переводе с языка племени Чероки означает "свиная нога". Секвойя взял в жены женщину из этого племени, завел семью, но он часто работал на белых людей, и много времени проводил в английских семьях. Секвойя никогда не умел ни читать, ни писать, но он видел, как это делают белые люди. Он называл книги и буквы "говорящими листьями" и решил, что у индейцев племени Чероки должен быть своя собственная письменность. Таким образом, в 1809 г. Секвойя начал работу над системой письма племени Чероки. И потратил на это целых 12 лет. Когда он представил свой труд людям племени, то сразу приобрел большую популярность. Тысячи людей племени научились быстро читать и писать. В 1824 г. Секвойя был награжден медалью племени Чероки, которую он носил до конца жизни. В 1825 г. многие европейские книги были переведены на язык Чероки, а в 1825 г. в США вышла в свет первая индейская газета. После смерти Секвойи в 1843 его именем назвали самые высокие деревья в Калифорнии, а позже его именем назвали большой национальный парк.