Переведите в проценты: 76,2 и 65,6
Алгебра
Переведите в проценты: 76,2 и 65,6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительно чего? и сколько 100%
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