Перевернув карточку через правый край мы увидим то что показано на рисунке справа.А что мы увидим если перевернем эту карточку через верхний край? Скажите ответ! пж:)

Математика

Перевернув карточку через правый край мы увидим то что показано на рисунке справа.А что мы увидим если перевернем эту карточку через верхний край? Скажите ответ! пж:)

Автор: Гость