Перевернув карточку через правый край мы увидим то что показано на рисунке справа.А что мы увидим если перевернем эту карточку через верхний край? Скажите ответ! пж:)
Математика
Перевернув карточку через правый край мы увидим то что показано на рисунке справа.А что мы увидим если перевернем эту карточку через верхний край? Скажите ответ! пж:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
перевернув карточку через правый край мы увидим то что показано на рисунке справа.А что мы увидим если перевернем эту карточку через верхний край?
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